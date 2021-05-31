السويحلي يواصل رحلة التحضير لإياب الممتاز

رفع فريق السويحلي من وتيرة تحضيراته تأهبا لانطلاق مرحلة الإياب في الدوري الممتاز لكرة القدم والمنافسة على إحدى بطاقات التأهل لمرحلة التتويج في المجموعة الثانية.

تشكيلة فريق السويحلي ستشهد ظهور عدد من اللاعبين المنتدبين حديثا ومنهم المدافع على العبيد ولاعبا الوسط محمد سويسي وأحمد الزياني بالإضافة للمحترفيْن البرازيلي ماثيوس والمهاجم الإيفواري ايكبي تحت إشراف المدرب التونسي أنيس البوسعايدي.

وسيحل فريق السويحلي يوم الإربعاء القادم ضيفا على فريق المدينة بملعب طرابلس الدولي في الأسبوع الأول من مرحلة الإياب.

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