الأرجنتين خارج حسابات التنظيم لبطولة كوبا أمريكا

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “الكونميبول” أن الأرجنتين لن تستضيف بطولة كوبا أمريكا لتحوم شكوك حول مستقبل البطولة قبل ثلاثة عشر يوما من الموعد المحدد لانطلاقتها.

وكان من المقرر إقامة البطولة بمشاركة منتخبات أمريكا الجنوبية العشرة في الأرجنتين وكولومبيا في الفترة من الثالث عشر من يونيو إلى العاشر من يوليو القادم لكن تقرر استبعاد كولومبيا في العشرين من مايو والآن حدث الأمر ذاته للأرجنتين بسبب ما وصفه الكونميبول “بالظروف الحالية”.

ولم يوضح الاتحاد القاري طبيعة الظروف التي تسببت في هذا القرار لكن الواقع أن الأرجنتين تعاني من ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا.

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