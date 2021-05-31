شكوك حول مصير “كوبا أمريكا” بعد سحب استضافتها من الأرجنتين

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول”، أن الأرجنتين لن تستضيف بطولة كوبا أمريكا في النسخة الحالية، لتحوم الشكوك حول مستقبل البطولة، التي كانت من المفترض أن تنطلق بعد أسبوعيٍن.

وقال “كونميبول”، في بيانه، إنه يدرس العروض من الدول الأخرى، التي أبدت اهتمامها باستضافة الحدث القاري.

وجاء الإعلان قبل 13 يومًا على الموعد المحدد لانطلاق البطولة، والتي تأجّلت منذ العام الماضي؛ بسبب الأزمة الصحية العالمية بسبب فيروس “كورونا”.

وكان من المفترض أن تحتضن كلٌّ من الأرجنتين وكولومبيا أول نسخةٍ مشتركةٍ لكوبا أمريكا، إلا أن الاتحاد القاري استبعد كولومبيا بعد احتجاجاتٍ محليةٍ، وأشارت تقارير صحفية إلى أن الكونميبول يُجري مباحثات مع مسؤولين في تشيلي لإقامة بعض مباريات البطولة وتغيير خطط موعدها، في وقت لاحق.

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