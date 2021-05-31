النجم الفرنسي “هنري” يعود إلى بلجيكا في أمم أوروبا 2020

يعود النجم الفرنسي السابق، تيري هنري، للعمل ضمن الطاقم التدريبي لمنتخب بلجيكا، الذي يخوض منافسات بطولة كأس أمم أوروبا 2020، منتصف يونيو المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية أن “هنري” عاد لمساعدة المدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز، كما فعل في مونديال 2018، في روسيا، وشهدت احتلال بلجيكا المركز الثالث.

ورحب الاتحاد البلجيكي لكرة القدم بعودة “هنري”، ضمن فريق عمل مكتمل، ضمن بطولة أمم أوروبا المقبلة، وستنطلق بطولة يورو 2020 في الفترة من 11 يونيو حتى 11 يوليو المقبل، حيث تستهل بلجيكا مبارياتها بمواجهة روسيا.

وسبق لتيري هنري أن تولّى تدريب موناكو الفرنسي في أكتوبر 2018، كما عمل مديرًا فنيًا لفريق مونتريال إمباكت.

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