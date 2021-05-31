“تسيستيباس” يستهلّ مشوار رولان غاروس بالفوز على “شاردي”

تخطى المصنف الخامس عالميًا، اليوناني ستيفانوس تسيستيباس، عقبة الفرنسي جيرمي شاردي، بسهولةٍ، بثلاث مجموعات دون مقابل، في أول مشوارٍ له ضمن بطولة “رولان غاروس”، ثاني البطولات الأربع الكبرى.

وحسم “تسيستيباس” المجموعة الأولى، بصعوبةٍ، بعد شوط كسر التعادل بسبعة أشواط مقابل ستة، وأنهى اللاعب اليوناني المجموعة الثانية بفوزه على “شاردي” بستة أشواط مقابل ثلاثة، قبل أن يُنهي مشوار اللاعب الفرنسي المخضرم بحسم المجموعة الأخيرة، بسهولةٍ، بستة أشواط لواحد، في مباراة استغرقت ساعتين وأربع دقائق.

وسبق لـ”تسيستيباس” أن تغلّب على “شاردي”، في ثلاث مراتٍ متتاليةٍ، من أصل أربع مواجهات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية