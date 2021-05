كرة القدم النسائية.. ترتيبات متواصلة لاتحاد الكرة

يستعد الاتحاد الليبي لكرة القدم، لانطلاق النشاط الرياضي لكرة القدم النسائية كخطوة جديدة من الاتحاد الليبي لكرة القدم للدفع بكرة القدم النسائية.

وتواصل لجنة كرة القدم النسائية وضع الترتيبات وعقد عدد من الاجتماعات التشاورية بمنسقات لجنة الكرة النسائية بالمناطق الشرقية والغربية والجنوبية، وذلك من أجل التشاور ومناقشة كل ما من شأنه تطوير ونشر لعبة كرة القدم النسائية وتنظيم المسابقات والدورات وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة.

وأفاد الاتحاد عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأن لجنة تنمية وتطوير كرة القدم النسائية تواصل مساعيها الجادة لضم لاعبات جدد لمنتخب ليبيا للسيدات، والعمل على إعداد قاعدة بيانات خاصة تحتوي على معلومات وبيانات خاصة باللعبة والتجهيز لعودة تدريبات منتخب الفتيات قريبا تأهباً للمشاركات الدولية القادمة،

كما تتأهب اللجنة أيضا لإقامة دورات في مجال التدريب والتحكيم لإعداد وصقل كوادر نسائية جديدة.

