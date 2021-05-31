“دوناروما” يظفر بجائزة الحارس الأفضل في الكالتشيو

حصل الحارس الإيطالي “جيانلويجي دوناروما” على جائزة أفضل حارس مرمى في الدوري الإيطالي للموسم الماضي، بعد قيادته ميلان للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 7 سنوات.

وأشار الموقع الرسمي للدوري الإيطالي إلى أن دوناروما تفوق على سمير هندانوفيتش حارس بطل الدوري إنتر، وبحسب موقع الكالتشيو فإن الحارس الإيطالي الشاب قد تفوق مؤشر كفاءة بلغ 88.1% على الحارس السلوفيني والذي حصل على الجائزة الموسم الماضي.

وحافظ دوناروما على نظافة شباكه في 14 مباراة هذا الموسم في السيريا آ، متساوياً مع سمير هندانوفيتش إلا أن الحارس الإيطالي تمتع بأكبر عدد من التصديات هذا الموسم، بواقع 92 تصدياً مقابل 78 تصدياً لحارس بطل الكالتشيو، كما أنقذ دوناروما فريقه ميلان بنسبة تسديدات وصلت إلى 66%.

وستُسلم جوائز أفضل لاعب في موسم الدوري الإيطالي للموسم المنصرم خلال أول مباراة في الموسم الجديد، والذي سينطلق في شهر أغسطس المقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية