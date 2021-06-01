فريق النصر بطلا للسوبر الليبي

بنينا 01 يونيو 2021 (وال) توج فريق النصر الأول بك،أس السوبر الليبي، عقب تفوقه على ضيفه الاتحاد بنتيجة هدف دون رد، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب شهداء بنينا.

هذه المباراة التي جرت – أمس الإثنين – أدارها الحكم ( السنوسي الحبيب ) ، جاءت ساخنة ومثيرة منذ صافرة البداية، إذ كانت السيطرة فيها للمستضيف النصر، الباحث عن التتويج بهذه البطولة لأول مرة في تاريخه.

ويدين فريق النصر في هذا الفوز إلى لاعبه ( مهند بوعجيلة )، والذي بدوره نجح في إيداع العرضية المثالية، التي أطلقها من الرواق الأيمن زميله ( أحمد الهرام ) داخل شباك الحارس ( محمد اللافي )، وذلك في الدقيقة ( 6 ).

بعد هدف النصر تحرر الاتحاد من مناطقة الدفاعية نوعا ما، في المقابلة لعب على خط الحذر الشديد، فيما كان لاعبو النصر متمركزين جيدا في منتصف الملعب، خاصة لدى الوافدين الجدد للفريق ( محمد التهامي ) ،والمدافع ( علي سلامة ).

وشهدت المباراة العديد من الفرص السانحة للتسجيل، حيث حرمت العارضة والقائم الأيمن فريق الاتحاد من تعديل النتيجة، وكانت بواسطة كل من رأسية للاعب ( علي العامري ) ورأسية للمهاجم ( محمد زعبية )، وذلك عند الدقيقتين( 20 )،و( 34 )، هذا وحرمت العارضة أيضا، فريق النصر من مضاعفة النتيجة بهدف ثاني، وذلك عن طريق ( مفتاح طقطق ) في الدقيقة ( 26 ).

وبعد إنتهاء المباراة تحصل لاعب النصر الوافد الجديد ( محمد التهامي ) على جائزة أفضل لاعب بالمباراة، قدم له شهادة تقدير وكأس الأفضل من صحيفة أخبار إجدابيا، والتي بدورها متخصصة في تقديم جائزة أفضل لاعب بالمقابلة. (بنينا ـ وال ) س إ

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