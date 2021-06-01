انسحاب الأرجنتين يُمهّد الطريق للبرازيل لاحتضان “كوبا أمريكا”

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية “كونميبول” أن بطولة “كوبا أمريكا”، التي كان من المقرر أن تُقام في كولومبيا والأرجنتين؛ ستَستضيفها البرازيل في الفترة من 13 يونيو إلى العاشر من يوليو المقبل.

وذكر “كونميبول” أن البطولة القارية ستُجرى في البرازيل، بدلاً عن الأرجنتين، التي سحب منها التنظيم، وتخلّت عن استضافتها البطولة؛ بسبب الأزمة الصحية الناتجة عن فيروس “كورونا”، بعد عشرة أيام من انسحاب كولومبيا عقب الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد.

ومن المنتظر، أن يُعلن اتحاد أمريكا الجنوبية، خلال الساعات المقبلة، عن مواعيد المباريات والملاعب التي ستستضيف الحدث القاري، وكانت البرازيل قد احتضنت النسخة الأخيرة لـ”كوبا أمريكا” في صيف 2019، وتوّجت بها للمرة التاسعة في تاريخها.

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