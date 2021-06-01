برشلونة يُعيد المخضرم “سيرخيو أجويرو” إلى الليغا

تعاقد برشلونة مع المهاجم الأرجنتيني المخضرم، سيرخيو أجويرو، قادمًا من مانشستر سيتي، في صفقة انتقالٍ حرٍّ لمدة موسميْن.

ووقّع المهاجم الأرجنتيني العقد داخل مقر النادي، بتواجد الرئيس خوان لابورتا، وذلك عقب اجتيازه الفحص الطبي، كما خضع لفحوصاتٍ دقيقةٍ على ركبته التي يُعاني من مشاكل فيها، طيلة الأشهر الماضية.

وأكد “لابورتا” أن صفقة التعاقد مع “أجويرو” لن تكون الأولى للفريق الكاتالوني خلال الميركاتو الصيفي.

وبحسب النادي الكتالوني؛ فإن قيمة الشرط الجزائي لعقد “أجويرو” تصل إلى مائة مليون يورو.

وكان “أجويرو” قد أخفق في التتويج بدوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي، في آخر مبارياته مع السماوي، قبل أيام بعد الخسارة أمام تشيلسي.

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