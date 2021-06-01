“كأس السوبر” يُزيّن خزائن النصر للمرة الأولى في تاريخه

‬تقرير 218

حصد النصر أول ألقاب الموسم، وهو السوبر الليبي؛ بفوزه على الاتحاد، في مواجهةٍ ترقّبها الجميع في مدينة بنغازي، وحسمها الفحامة، منذ البداية، بعد أن استطاع مهند بوعجيلة افتتاح النتيجة في الدقيقة السادسة، عقب عرضية ممتازة من أحمد الهرام.

ولم يرمِ الاتحاد المنديل، وحاول العودة في النتيجة، لكن نجاعة زعبية لم تكن حاسمةً أمام شباك إسلام الهرام.

وانتهى الشوط الأول لمصلحة النصر، وكعادة غالبية المباريات في ليبيا؛ لم ينطلق الشوط الثاني في موعده؛ بسبب تواجد الجماهير داخل الملعب، وهو ما منعته لجنة المسابقات العامة مسبقًا.

ومع انطلاق الحصة الثانية، كان الفريقان على أهبة الاستعداد؛ من أجل اقتناص نقاط المباراة، حيث حاول النصر عن طريق “طقطق والهرام وبوعجيلة”، وفي الجهة المقابلة؛ انتفض الاتحاد عن طريق “زعبية وعلي العامري وغيرهما”، لكن كل المحاولات لم تجد الطريق إلى الشباك.

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