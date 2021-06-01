سيرينا ويليامز تصعد لثاني أدوار رولان غاروس

بلغت الأمريكية المخضرمة سيرينا ويليامز الدورالثاني في بطولة رولان غاروس بفوزها على الرومانية إيرينا كاميليا بيجو بمجموعتين دون مقابل.

وحسمت ويليامز المجموعتين بواقع سبعة لستة في المجموعة الأولى بعد معاناة كبيرة حيث تقدمت عليها اللاعبة الرومانية بستة لأربعة في بداية المجموعة.

وواصلت ويليامز التألق لتنهي المجموعة الثانية بستة لإثنين لتضمن اللاعبة الأميريكية الصعود إلى الدور الثاني.

وخاضت ويليامز المباراة على ملعب فيليب شاترييه بدون حضور الجمهور في وقت متأخر، وذلك بعد دخول العاصمة باريس لحظر التجول الليلي بسبب الأزمة الصحية.

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