غارسيا ثاني صفقات البلوغرانا في الميركاتو

أعلن برشلونة التعاقد مع ثاني صفقاته خلال الميركاتو بضمه رسمياً المدافع إريك غارسيا قادماً من مانشستر سيتي حتى 2026.

وذكر النادي الكاتالوني في بيان رسمي بأنه توصل لإتفاق يقضي بانتقال إريك غارسيا إلى ملعب الكامب نو حتى موسم 2025/2026 في صفقة انتقال حر.

كما أشار برشلونة إلى أن قيمة الشرط الجزائي في عقد المدافع الشاب ستصل إلى 400 مليون يورو.

وكان غارسيا لاعباً في برشلونة وغادر لخوض تجربة مع مانشستر سيتي في صيف 2017 لكنه لم يشارك بشكل متواصل مع المدرب بيب غوارديولا، كما حاول السيتي تمديد عقد اللاعب إلا أنه تمسك بخيار العودة إلى البلوغرانا.

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