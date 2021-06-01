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لوكاكو أفضل لاعب في الكالتشيو

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حصد البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي للموسم الماضي 2020/2021 بعد مساهمته الكبرى بتتويج فريقه بلقب الكالتشيو بعد غياب لـ11 عاماً.

ونال لوكاكو الجائزة بعدما سجل 24 هدفاً في السيريا آ، إضافة إلى أحدى عشر تمريرة حاسمة مساهماً في 35 هدفاً للفريق خلال الموسم، كما أحتل وصافة الهدافين.

من جهته نال نجم يوفنتوس كرستيانو رونالدو جائزة أفضل مهاجم في الدوري بعدما سجل 29 هدفاً في الموسم وتوج بلقب الهداف، كما أختارت رابطة ليغا كالتشو مهاجم فيورنتينا دوسان فلاهوفيتش على جائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري.

وذهبت جائزة أفضل لاعب خط وسط لنيكولو باريلا لاعب إنتر، وأفضل مدافع لكرستيان روميرو لاعب أتالانتا، وجاء جيانلويجي دوناروما كأفضل حارس بعدما حافظ على نظافة شباكه مع ميلان في 14 مباراة .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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