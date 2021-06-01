لوكاكو أفضل لاعب في الكالتشيو

حصد البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي للموسم الماضي 2020/2021 بعد مساهمته الكبرى بتتويج فريقه بلقب الكالتشيو بعد غياب لـ11 عاماً.

ونال لوكاكو الجائزة بعدما سجل 24 هدفاً في السيريا آ، إضافة إلى أحدى عشر تمريرة حاسمة مساهماً في 35 هدفاً للفريق خلال الموسم، كما أحتل وصافة الهدافين.

من جهته نال نجم يوفنتوس كرستيانو رونالدو جائزة أفضل مهاجم في الدوري بعدما سجل 29 هدفاً في الموسم وتوج بلقب الهداف، كما أختارت رابطة ليغا كالتشو مهاجم فيورنتينا دوسان فلاهوفيتش على جائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري.

وذهبت جائزة أفضل لاعب خط وسط لنيكولو باريلا لاعب إنتر، وأفضل مدافع لكرستيان روميرو لاعب أتالانتا، وجاء جيانلويجي دوناروما كأفضل حارس بعدما حافظ على نظافة شباكه مع ميلان في 14 مباراة .

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