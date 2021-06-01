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فيدرر يباشر رولان غاروس بانتصار سهل على إستومين

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

باشر السويسري المخضرم روجر فيدرر مشواره في بطولة رولان غاروس ثاني البطولات الأربع الكبرى بفوزه على دينيس إستومين بثلاث مجموعات دون مقابل.

وفاز فيدرر في المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل شوطين، فيما واصل اللاعب السويسري المخضرم العائد إلى خوض المنافسات الكبرى تألقه ليحسم المجموعة الثانية بستة لأربعة، وأنهى فيدرر المجموعة الثالثة والمباراة بفوزه بستة لثلاثة في مباراة تواصلت لثلاثة و90 دقيقة.

ويسعى فيدرر الغائب عن بطولة فرنسا المفتوحة للتنس الموسم الماضي للتتويج بلقب الموسم الحالي وفك الشراكة مع الإسباني رافائيل نادال بعشرين لقباً في الغراند سلام كما يشارك فيدرر في رولان غاروس للمرة الثانية منذ عام 2015.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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