أنشيلوتي يعود لتدريب ريال مدريد لـ3 سنوات

أعلن ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء عودة كارلو أنشيلوتي لتدريب النادي لفترة ثانية بعد أن ترك تدريب إيفرتون. ووافق أنشيلوتي على عقد لثلاث سنوات.

وفاز المدرب الإيطالي، الذي سبق له تدريب ريال مدريد بين 2013 و2015، بلقب دوري الأبطال خلال فترته الأولى وسيخلف زين الدين زيدان الذي ترك منصبه الشهر الماضي.

وتولى أنشيلوتي تدريب إيفرتون في ديسمبر كانون الأول 2019 وقاد الفريق للمركز العاشر في الدوري الانجليزي الممتاز الموسم الماضي.

وفاز المدرب الإيطالي، الذي يملك واحدة من أفضل السير الذاتية في العالم، بدوري الأبطال مع ريال مدريد في 2014 قبل إقالته من منصبه بعد 12 شهرا من تتويج النادي بلقبه الأوروبي التاريخي العاشر.

وأنشيلوتي البالغ عمره 61 عاما واحد من ثلاثة مدربين، إضافة إلى بوب بيزلي مدرب ليفربول السابق وزيدان، فاز بلقب كأس أوروبا أو دوري الأبطال في ثلاث مناسبات بعد أن قاد ميلان أيضا لهذا المجد في 2003 و2007.

كما سبق له تدريب يوفنتوس وتشيلسي وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ خلال مسيرته التدريبية المستمرة منذ 26 عاما.

وقال ريال مدريد في بيان مقتضب “سيكون كارلو أنشيلوتي المدرب الجديد للفريق الأول للمواسم الثلاثة المقبلة”.

وسيوقع أنشيلوتي العقد الجديد وسيتم تقديمه لوسائل الإعلام غدا الأربعاء.-(رويترز)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية