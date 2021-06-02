أربعة غيابات للنادي الأهلي بنغازي أمام نجوم أجدابيا

أخبار ليبيا 24 – رياضة

كشف النادي الأهلي بنغازي عن غياب 4 لاعبين حين يلتقي نجوم أجدابيا، اليوم الأربعاء، مباريات مرحلة الذهاب بالمجموعة الأولى للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

وأوضح الحساب الرسمي للأهلي بنغازي على “فيسبوك”، أن لاعب الفريق محمد التاورغي سيكون خارج حسابات الطاقم الفني لفترة تتراوح من 6 إلى 7 أسابيع، بسبب إجراء عملية بمشط القدم.

من جانيه، سيبتعد المدافع حامد الثلبة عن فريقه بسبب إصابة عضلية ستبعده عن الملاعب لفترة 14 و21 يومًا، وسيكون المعتصم التايب، بعيدًا عن الفريق من أسبوعين إلى 3 أسابيع، لتأهيله للعودة بعد إصابة سابقه وسيخضع اللاعب هذه الفترة إلى العلاج الطبيعي.

كما تعرض المهاجم الواعد علي مرعي، لوعكة صحية، ستبعده أيضا لأيام عن الأهلي بنغازي.

ويحتل الأهلي بنغازي صدارة المجموعة الأولى إلى جانب النصر لكن فارق الأهداف يصب في مصلحة المشوار الطويل وتنقصه مباراة واحدة، سيلاقي خلالها النجوم أجدابيا على ملعب شهداء بنينا اليوم الأربعاء .