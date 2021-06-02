اتحاد الكرة ينشر بيانا بخصوص أحداث مباراة السوبر

نشر الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر صفحته الرسمية بفيسبوك بيانا بخصوص أحداث مباراة السوبر التي جمعت فريقي النصر والاتحاد.

وتعهد اتحاد الكرة بأنه سيتابع تقارير المباراة وملاحظات المذكرة التي تقدم بها نادي الاتحاد، مؤكدا أن اتحاد الكرة يقف على مسافة واحدة من كل الفرق وأبناء الوطن.

مقدما تهنئة للفريقين عن اللقاء الأخوي الوطني، مضيفا أن نجاح وتقدم وعودة كرة القدم الليبية يتطلب من الجميع الدعم والمساندة، خاصة في هذه الأوقات من عمر الوطن، وأن الأهم من كل شيء هو لقاء الوطن ووحدته.

يذكر أن نادي الاتحاد تقدم باحتجاج عن سوء التنظيم وتأمين الفريق الذي تعرض له قبل وبعد المباراة.

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