الهلال السعودي يستنجد بالمدرسة التدريبية البرتغالية

أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم ليقود بطل السعودية لموسم واحد مع خيار التمديد لموسم إضافي .

وسيصل جارديم إلى الرياض خلال الفترة المقبلة ويضم طاقمه ست مساعدين ومدربين للياقة من البرتغال كما أشارت تقارير مقربة من الزعيم السعودي إلى أن جارديم سيتقاضى قرابة أثنين وثلاثين مليون ريال سعودي في الموسم .

ويعد المدرب البرتغالي صاحب الستة والأربعين عاماً من المدربين الناجحين في القارة الأوروبية حيث توج مع موناكو بالدوري الفرنسي في ألفين وسبعة عشر إضافة إلى قيادته الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم ذاته، ودرب كل من سبورتينغ براغا وسبورتينغ لشبونة في البرتغال إضافة إلى أولمبياكوس اليوناني .

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