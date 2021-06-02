إيطاليا تعلن قائمتها في يورو2020

أعلن المدرب روبيرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا القائمة النهائية المشاركة في بطولة أمم أوروبا 2020 والتي ستنطلق بعد تسعة أيام .

وأستدعى مانشيني ستة وعشرين لاعباً حيث ضمت قائمة الأتزوري تواجد لاعب ساسولو جياكومو راسبادوري لأول مرة، كما يتواجد كل من جيانلويجي دوناروما إضافة إلى المدافعين جيورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي ولاعبي إنتر نيكولو باريلا وستيفانو سينسي وأليساندرو باستوني، وشهدت القائمة تواجد فيديريكو كيززا وتشيرو إيموبيلي ولورينزو إينسيني في خط الهجوم .

وتأتي إيطاليا ضمن المجموعة الأولى مع منتخبات تركيا التي ستواجهها في أفتتاح البطولة في الحادي عشر من الشهر الجاري على ملعب الأولمبيكو إضافة إلى منتخبات سويسرا وويلز .

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