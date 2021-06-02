أبطال العالم يباشرون تحضيرات اليورو أمام ويلز

ستواجه بطلة العالم فرنسا منافستها ويلز في مباراة ودية تحضيرية قبل الدخول في التحضيرات النهائية لبطولة أمم أوروبا “يورو2020”

ويدخل أبطال العالم المواجهة الودية بتواجد المهاجم كريم بنزيما العائد إلى صفوف الديوك للمرة الأولى منذ ست سنوات، وتشهد قائمة منتخب فرنسا تواجد عدة نجوم أبرزهم كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان وانطوان غريزمان مهاجم برشلونة إضافة إلى كينغيسلي كومان لاعب بايرن موينيخ، وستقام المباراة على ملعب أليانز ريفييرا في نيس الفرنسية حيث يسعى المدرب ديديه ديشامب إلى خلق تشكيلة للمنافسة على اللقب الأوروبي المنتظر .

وتلعب فرنسا ضمن منتخبات المجموعة السادسة الأقوى في البطولة إلى جانب ألمانيا والبرتغال إضافة إلى منتخب هنغاريا، فيما تلعب ويلز في المجموعة الأولى مع إيطاليا وسويسرا وتركيا .

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