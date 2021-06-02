قريميدة: الأنباء المتداولة حول إعادة الحظر على الملاعب الليبية غير صحيحة

أخبار ليبيا 24

فند محمد قريميدة، المراقب الأمني بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم والمستشار الأولمبي للجنة الأولمبية الليبية، الأنباء المتداولة حول إعادة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” الحظر على الملاعب الليبية بسبب مذكرة مقدمة من نادي الاتحاد حول مباراة كأس السوبر الليبي مزور.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، قال قريميدة، “أن البيان المتداول لـ الكاف حول عودة الحظر على الملاعب الليبية مزور وغير صحيح”، مشيرا إلى أن الحظر على الملاعب الليبية لم يتم إعادته.

وكان قد تم رفع الحظر عن الملاعب الليبية في فبراير الماضي، وذلك بعد أن زار وفد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” ليبيا، في زيارة استمرت لمدة ثلاثة أيام.