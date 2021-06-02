سيادة القائد العام يستقبل بعثة فريق النصر لكرة القدم المتوّج مؤخرًا ببطولة كأس السوبر الليبية

بنغازي 02 يونيو 2021 (وال)- استقبل سيادة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر في مكتبه بمدينة بنغازي، بعثة فريق النصر المتوّج قبل يومين ببطولة كأس السوبر الليبية.

هذا وقدّم القائد العام تهانيه للاعبي الفريق وإدارة وجماهير النادي والجماهير الرياضية، بفوز فريق النصر ببطولة كأس السوبر، مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية الرياضة والدور الاجتماعي والثقافي للأندية، وأنها من أهم الوسائل لتقارب الشعوب وتعاونها . (وال)

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