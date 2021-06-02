في الدقائق الأخيرة.. رفيق يحقق فوزا مثيرا على الأولمبي

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حقق فريق رفيق فوزا مثيرا على حساب الأولمبي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، عقب تأخره بهدف وحيد في آخر ربع ساعة من زمن المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، على ملعب صبراتة.

وتقدم الأولمبي بهدف في الدقيقة 52، عبر لاعبه، نصر الدين كابوكا، وعاد رفيق ليحقق فوز مثير بتسجيل ثلاثية لسديرة وعمر الشاعري وجولي في الدقائق 75 و77 و85.

وشهدت المباراة إضاعة لاعب الأولمبي عبد المؤمن كراوع ركلة جزاء في الدقيقة 48، وبهذا الفوز رفع رفيق حصيلته إلى 13 نقطة وتجمد رصيد الأولمبي عند 11 نقطة.