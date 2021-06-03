اتحاد الكرة الليبي يعلن موعد تقديم “كلمنتي” رسميا

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أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم بشكل رسمي تقديم المدرب الإسباني خافيير كلمنتي كمدرب للمنتخب الليبي الأول لكرة القدم.

ونشر الاتحاد الليبي على صفحته في موقع “فيسبوك” فيديو بث من خلاله لقطات سابقة للمدرب وأشار من خلاله إلى أن الاتحاد الليبي سيقدم المدرب خلال مؤتمر صحفي في مدينة بنغازي الأسبوع المقبل أمام وسائل الإعلام المختلفة.

وأوضح الاتحاد الليبي لكرة القدم أن المؤتمر سيكون بحضور رئيس الاتحاد الليبي عبد الحكيم الشلماني وأعضاء المكتب التنفيذي.

وأكد الاتحاد الليبي أنه من خلال المؤتمر سيتم كشف كافة بنود العقد مع المدرب الإسباني وبرنامج تحضيرات المنتخب الليبي.

وسبق لكلمنتي 70 عام وأن أشرف على تدريب المنتخب الليبي عام 2013 خلفا للمدرب عبد الحفيظ أربيش ونجح في قيادة فرسان المتوسط للفوز بأول بطولة في تاريخه وهي بطولة أمم أفريقيا للمحليين 2014 بعد تغلبه على المنتخب الغاني في النهائي بعد التعادل السلبي في المباراة لتذهب للأشواط الإضافية والركلات الترجيحية ليفوز المنتخب الليبي بها في جنوب أفريقيا ونال لقب أفضل مدرب في البطولة.