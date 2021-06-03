الأهلي بنغازي يتخطّى نجوم اجدابيا ويُعزّز موقعه في الصدارة

عزّز فريق الأهلي بنغازي موقعه في صدارة المجموعة الأولى، بعدما نجح في تخطّي فريق نجوم اجدابيا، في مباراةٍ مؤجلةٍ، بهدفيْن دون مقابل، بملعب شهداء بنينا.

ونجح إبراهيم أبودبوس في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الـ 46، بينما أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة الـ 87.

وحاول فريق نجوم اجدابيا تقليص الفارق، لكنه لم ينجح؛ لتنتهي المباراة بفوز صاحب الأرض الأهلي، الذي واصل سيطرته على المجموعة الأولى، واختتم مبارياته المؤجلة، حيث سيلتقي فريق الهلال، في الجولة الأولى من مرحلة الإياب، الأسبوع القادم.

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