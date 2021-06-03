“الشلماني” لـ”218″: تقديم “كليمينتي” سيكون في بنغازي

أكد رئيس الاتحاد العام لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني لـ”218″، أن توقيع المدرب الجديد للمنتخب الوطني الأول، خافيير كليمينتي؛ سيكون في مدينة بنغازي، مساء غدٍ الجمعة.

وسيتمّ التوقيع مع المدرب الإسباني لقيادة المنتخب الوطني، خلال مؤتمر صحفي مشترك، بين رئيس اتحاد الكرة، والمدرب الإسباني وطاقمه المساعد.

ومن المفترض أن يُباشر “كليمينتي” مهامه التدريبية علي الفور حيث من المتوقّع أن يخوض المنتخب الوطني معسكرًا تحضيريًا في تونس، خلال الأيام المقبلة؛ لخوض مباريات ودّية تحضيرية، قبل مواجهة السودان، ضمن تصفيات كأس العرب، والتي تحتضنها قطر، إضافةً إلى تصفيات كأس العالم.

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