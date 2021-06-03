بحضور “بنزيما”.. أبطال العالم يباشرون تحضيرات يورو 2020

تغلّبت فرنسا بطلة العالم على ضيفتها ويلز، بثلاثية دون مقابل، في مباراة ودّية، ضمن التحضيرات لكأس أمم أوروبا2020، التي أقيمت على ملعب أليانز ريفيير، في مدينة نيس.

وشهدت المباراة عودة المهاجم كريم بنزيما للمشاركة مع “الديوك”، بعد غياب، حيث افتتح كيليان مبابي أول أهداف المباراة في الدقيقة الـ 35، وعزّز أنطوان غريزمان التقدم بالهدف الثاني، بطريقة رائعة، بعد ثلاث دقائق على انطلاق الشوط الثاني، وعزّز عثمان ديمبيلي الثلاثية في الدقيقة الـ 79، مستغلاً تسديدة “بنزيما”، التي ردّها القائم الأيمن.

وستلتقي فرنسا، خلال الأيام المقبلة، منتخب بلغاريا، في ودّيتها الثانية التحضيرية لبطولة اليورو، التي ستخوض فيها بطلة المونديال مواجهاتٍ صعبةً أمام ألمانيا والبرتغال إضافة إلى هنغاريا.

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