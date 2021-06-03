منتخبا ألمانيا وهولندا يستهلّان الاستعدادات لأمم أوروبا

تقرير 218

استهلّت ألمانيا تحضيراتها لأمم أوروبا، بالتعادل أمام الدنمارك، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما في إنسبروك النمساوية، في مواجهةٍ شهدت عودة “ماتس هوميلس وتوماس مولر”، بعد غيابٍ طويلٍ عن المانشافت.

وافتتح فلوريان نيوهاوس التسجيل في الدقيقة الـ 48 للمانشافت، وأدرك مهاجم لايبزيغ، يوسف بولسن، التعادل في الدقيقة الـ 71.

وستلتقي ألمانيا، لاتفيا، في المباراة الأخيرة قبل خوضها منافسات اليورو في الخامس عشر من الشهر الجاري، بمواجهة فرنسا بطلة العالم، كما ستواجه ألمانيا منتخبيْ، البرتغال وصيفة النسخة الماضية، وهنغاريا، في المجموعة السادسة، فيما ستواجه الدانمارك منافستها البوسنة ودّيًا، قبل بدء مشوارها أمام فنلندا في الثاني عشر من الشهر الجاري في المجموعة الثانية من أمم أوروبا .

وفي مباراة ودّية أخرى، أقيمت في البرتغال؛ تعادلت هولندا أمام اسكتلندا، بهدفيْن لمثلهما، ضمن تحضيرات المنتخبيْن لبطولة أمم أوروبا 2020 .

تقدمت اسكتلندا في النتيجة عبر جارك هندري في الدقيقة الـ 11، فيما تمكّن منتخب الطواحين من معادلة النتيجة بعد ست دقائق بواسطة ممفيس ديباي، لكن اسكتلندا تقدمت مجددًا في الدقيقة الـ 64 عبر كيفين نيسبيت، ليعود “ديباي”، قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة؛ لتسجيل التعادل لهولندا .

وتخوض هولندا غمار اليورو، ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب أوكرانيا والنمسا إضافةً إلى مقدونيا الشمالية

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