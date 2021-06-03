طرابلس 03 يونيو 2021 (وال)- انتخب أعضاء الجمعية العمومية بالاتحاد الليبي لكرة السلة اليوم الخميس، الدكتور فؤاد برغش رئيسًا للاتحاد الليبي لكرة السلة لولاية ثانية تواليًا، مجددة الثقة به ليكون على هرم الاتحاد لمدة أربعة سنوات قادمة.

هذا وقد جرت العملية الانتخابية التي ترشحت لها قائمتان فقط بقاعة الاجتماعات بالأكاديمية الأولمبية، حيث أسفرت نتائجها عن فوز قائمة الدكتور فؤاد برغش، بعد الحصول على ( 40 ) صوتًا، في المقابل تحصلت القائمة المتقدمة للانتخاب على عدد ( 18 ) والتي يترأسها لاعب الوحدة الأسبق على بن شعبان.

وضمت القائمة الفائزة إلى جانب رئيسها الدكتور فؤاد برغش، صالح الجماعي نائبًا للرئيس، وجمال أبوركبة أمينًا عامًا، ومحمد صالح أمين صندوق، وعضوية كلّ من فرج السوداني، وخالد إبراهيم، وعمران شبش، وفرج سليمان، وعضو نسائي وفاء الأحول. (وال) س أ / ر ت

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