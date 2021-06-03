الشارع الرياضي يترقب تعيين كليمينتي مدربا لـ”فرسان المتوسط”

تقرير| 218

يترقب الشارع الرياضي الظهور الاول للمنتخب الوطني تحت قيادة الاسباني خافيير كليمنتي، فالبداية حسب اتحاد الكرة ستكون بمعسكر تدريبي في تونس سيخوض من خلاله فرسان المتوسط عددا من المباريات الودية قبل مواجهة السودان في تصفيات كأس العرب

من جهته يسعى اتحاد الكرة الى تأجيل مباراة السودان نظرا لارتباط عدد من لاعبينا المحترفين بمباريات نصف نهائي البطولات الافريقية والتي تتزامن مع موعد لقاء السودان وحسب عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الكرة الدكتور عادل الاوجلي فإن الاتحاد العربي سيوافق على تأجيل اللقاء.

مهمة أخرى صعبة ستكون في انتظار كليمنتي وهي تصفيات المونديال خاصة مع تواجد المنتخب الوطني في مجموعة حديدية تضم كلا من المنتخب المصري والمنتخب الغابوني والمنتخب الأنغولي.

المنتخب كان تائها طوال الفترة الماضية وتغيير المدربين المستمر أرهق عقل اللاعبين، ولابد لاتحاد الكرة أن يستقر على كليمنتي أو غيره لمدة طويلة من اجل خلق الانسجام بين اللاعبين والإطار الفني.

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