التعادل يحسم موقعة التانغو وتشيلي

تعادلت الأرجنتين أمام ضيفتها تشيلي، بهدفٍ لمثله، في الجولة السابعة ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وذلك بعد تأجيل الجولتيْن السابقتيْن في مارس الماضي بسبب أزمة فيروس “كورونا”.

وافتتح نجم التانغو ليونيل ميسي أول هدفيْ المباراة في الدقيقة الـ 23 من علامة الجزاء، وانتظرت تشيلي حتى الدقيقة الـ 36 من الشوط الأول؛ ليعدل لها أليكسس سانشيز النتيجة.

ورفع منتخب التانغو رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني للتصفيات من خمس مباريات متأخرًا بنقطةٍ واحدةٍ عن البرازيل صاحبة الصدارة، حيث سيُواجه منتخب السامبا ضيفه الإكوادوري.

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