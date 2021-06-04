بعد تقارير عن رحيله.. لابورتا يُجدّد الثقة في المدرب كومان

أكد رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، أن مدرب الفريق رونالد كومان سيُواصل مهمته في قيادة البلوغرانا، الموسم المقبل.

وقال “لابورتا”، خلال مؤتمر صحفي، أن اجتماع مجلس إدارة النادي الكاتالوني قرّر استمرار المدرب الهولندي في تدريب الفريق حتى نهاية عقده.

وأشار إلى أن الأفضل لبرشلونة هو التركيز على تحضيرات الموسم المقبل، خصوصًا بعد تأكيد بقاء النجم ليونيل ميسي في الفريق الموسم المقبل.

وتأتي تأكيدات بقاء “كومان” في تدريب برشلونة، بعد التقارير التي أكدت رحيله خلال الفترة المقبلة، بعد موسم واحد من قيادة الفريق للتويج بكأس ملك إسبانيا، إضافةً إلى احتلال المركز الثالث في الموسم الماضي من الليغا.

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