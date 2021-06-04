دجوكوفيتش وفيدرر يواصلان المشوار في فرنسا المفتوحة

تقرير 218

بلغ المصنف الأول عالمياً الصربي نوفاك دجوكوفيتش الدور الثالث من بطولة رولان غاروس ثاني البطولات الأربع الكبرى بعدما تغلب على الأوروغواياني بابلو كويفاس بثلاث مجموعات دون مقابل .

وتمكن اللاعب الصربي من حسم المجموعة الأولى بستة لثلاثة، وواصل دجوكوفيتش تألقه في المجموعة الثانية ليفوز بها بستة مقابل أثنين، قبل أن يتمكن من السيطرة على إرساله في المجموعة الأخيرة والتي أنهاها بستة مقابل أربعة ، ليصعد دجوكوفيتش إلى الدور الثالث من البطولة الكبرى حيث يسعى للتتويج باللقب التاسع عشر في سلسلة الغراند سلام .

ومن جهته حسم السويسري المخضرم روجر فيدرر مواجهة الدور الثاني أمام الكرواتي مارين شيليتش بفوزه عليه بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة .

وتمكن فيدرر من الفوز بالمجموعة الأولى بستة لإثنين إلا أنه أخفق في المجموعة الثانية التي خسرها بذات النتيجة، لكن فيدرر ورغم المعاناة استطاع كسب المجموعة الثالثة بعد شوط كسر التعادل بسبعة أشواط لستة، قبل أن ينهي المجموعة الرابعة بستة لإثنين ضامناً التأهل إلى الدور الثالث من البطولة .

ويسعى فيدرر إلى التتويج بثاني بطولات الغراند سلام وحصد اللقب الحادي والعشرين في البطولات الكبرى لفك الشراكة مع رافائيل نادال في عدد الألقاب .

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