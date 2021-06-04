استبعاد ظهير الأسود الثلاثة من اليورو

أستعبد المنتخب الإنجليزي ظهير ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد من القائمة المشاركة في كأس أمم أوروبا 2020

وجاء الاسبتعاد عقب إصابة تعرض لها أرنولد في المباراة الودية الأخيرة لمنتخب إنجلترا أمام النمسا في الدقائق الأخيرة، حيث أضطر المدرب غاريث ساوثغيت إلى أخراجه من الملعب، وذكرت صحيفة ديلي ميل إلى أن الفحوصات الأولية أظهرت إصابة على مستوى عضلة الفخذ ما يؤكد صعوبة مشاركة ظهير ليفربول في الحدث القاري .

وحاول أرنولد المشاركة في اليورو وذلك بعد استبعاده من تشكيلة الأسود الثلاثة في مارس الماضي وذلك بسبب تدهور مستواه مع ليفربول الموسم الماضي .

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