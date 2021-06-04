اخبار الرياضة

استبعاد ظهير الأسود الثلاثة من اليورو

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أستعبد المنتخب الإنجليزي ظهير ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد من القائمة المشاركة في كأس أمم أوروبا 2020

وجاء الاسبتعاد عقب إصابة تعرض لها أرنولد في المباراة الودية الأخيرة لمنتخب إنجلترا أمام النمسا في الدقائق الأخيرة، حيث أضطر المدرب غاريث ساوثغيت إلى أخراجه من الملعب، وذكرت صحيفة ديلي ميل إلى أن الفحوصات الأولية أظهرت إصابة على مستوى عضلة الفخذ ما يؤكد صعوبة مشاركة ظهير ليفربول في الحدث القاري .

وحاول أرنولد المشاركة في اليورو وذلك بعد استبعاده من تشكيلة الأسود الثلاثة في مارس الماضي وذلك بسبب تدهور مستواه مع ليفربول الموسم الماضي .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك