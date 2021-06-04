مدير مكتب  الرياضة بنغازي يبحث التعاون مع اللجنة الوطنية للعمل التطوعي الشبابي فرع البركة

بنغازي 04 يونيو 2021 (وال)- عقد مدير مكتب الرياضة بنغازي الدكتور فرج نجم، اجتماعًا مع اللجنة الوطنية للعمل التطوعي الشبابي فرع البركة الدكتور عادل أحمد العوامي.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر اللجنة بحضور عدد من منتسبي اللجنة فرع البركة، تناول العديد من الموضوعات من ضمنها إعداد العديد من البرامج والخطط التي تهم فئة الشباب، بالإضافة إلى اتفاق على إبرام اتفاقية تعاون مشترك بين فرع وزارة الرياضة بنغازي، واللجنة الوطنية للعمل التطوعي الشبابي فرع البركة خلال الفترة القادمة، في عدة مجالات التي تخص هذه الفئة.

كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بين الجانبين، وذلك لإنجاح ومتابعة ما تم تنفيذه من بنود الاتفاقية بين الطرفين. (وال) ر ع/ ر ت

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