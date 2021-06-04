أكاديمية أستا رز الرياضية ونادي قار يونس تُكرمان رياضييها المتوّجين في بطولة بنغازي للكاراتيه الأحزمة

بنغازي 04 يونيو 2021 (وال)- كرّمت كل من أكاديمية أستا رز الرياضية ونادي قار يونس ببلدية بنغازي، رياضييها المتوّجين في بطولة بنغازي للكاراتيه الأحزمة، بحضور مدير عام الأكاديمية المهندس جمال الرعيض، ورئيس نادي قاريونس الكابتن جمعة المعداني.

هذا وجاء ذلك خلال حفل عشاء أقيم مساء الخميس، للأبطال المتوّجين وتشجيعًا على ما قدموه في بطولة بنغازي الأحزمة التي أقيمت مؤخرًا بمجمع سليمان الضراط بالمدينة الرياضية تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الفرعي للكاراتيه بنغازي، والتي تحصل خلالها رياضيي الأكاديمية على “19” قلادة موزعة على نحو التالي:

وأعرب رئيس أكاديمية أستا رز الرياضية المهندس جمال الرعيض – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – عن تقديره لمستوى أداء أبطال الأكاديمية خلال بطولة التي أقامها الاتحاد الفرعي للكاراتيه، مُشيدًا في الوقت ذاته بجهود الإتحاد الفرعي للكاراتيه، وأبطال الأكاديمية، والمكتب الإعلامي بأكاديمية أستا رز الرياضية، على تغطيته البطولة منذ انطلاقها وحتى ختامها. (وال) ر ع/ ر ت

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