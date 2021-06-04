تعادل إيجابي يحسم لقاء الأنوار والتحدي

أخبار ليبيا 24 – رياضة

حسم التعادل الإيجابي (1-1) لقاء الأنوار ومنافسه التحدي، الذي جمع الفريقان على أرضية ملعب مدينة المرج، لحساب الجولة الأولى من مرحلة إياب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

وسجل الأنوار هدف التقدم بواسطه العاجي”باكايوكو”، في الدقيقه 42 من ضربة جزاء، وعدل التحدي النتيجة برأسية المدافع “طاهر البرعصي”، في آخر دقيقة من الشوط الأول .

وشهدت المباراة إهدار التحدي ضربة جزاء في الدقيقة 15، نفذها المهاجم عزو العقوري المعروف باسم “بنينا”، وتصدى لها “محمد العجمي” حارس الفهود .

وبهذه النتيجة أصبح رصيد أبناء الصابري 17 نقطة، في المركز الخامس، بينما صعد الأنوار للترتيب قبل الأخير، برصيد 7 نقاط، تاركا المركز الأخير لنجوم أجدابيا.