اخبار الرياضة

تعادل إيجابي يحسم لقاء الأنوار والتحدي

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – رياضة

حسم التعادل  الإيجابي (1-1) لقاء الأنوار  ومنافسه التحدي، الذي جمع الفريقان على أرضية ملعب مدينة المرج، لحساب الجولة الأولى من مرحلة إياب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

وسجل الأنوار هدف التقدم بواسطه العاجي”باكايوكو”، في الدقيقه 42 من ضربة جزاء، وعدل  التحدي النتيجة برأسية المدافع “طاهر البرعصي”، في آخر دقيقة من الشوط الأول .

وشهدت المباراة إهدار التحدي  ضربة جزاء في الدقيقة 15، نفذها المهاجم عزو العقوري المعروف باسم “بنينا”، وتصدى لها “محمد العجمي” حارس الفهود .

وبهذه النتيجة أصبح رصيد أبناء الصابري 17 نقطة، في المركز الخامس، بينما صعد الأنوار للترتيب قبل الأخير، برصيد 7 نقاط، تاركا المركز الأخير لنجوم أجدابيا.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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