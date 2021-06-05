أبوسليم يُحقق فوزًا مهمًا على منافسه الوحدة

حقق أبوسليم فوزًا مهمًا ومستحقًا على منافسه الوحدة بهدفيْن دون مقابل، ضمن لقاءات الجولة الأولى لمرحلة الإياب بالدوري الممتاز لكرة القدم.

وسجّل هدفيْ أبوسليم، الوافد الجديد المعتصم بوشناف بضربة رأسية مُحكمة خلال زمن الشوط الأول، والسنغالي إبراهيما ديوب من ركلة جزاء في آخر دقائق المباراة.

وقدّم “رفاق مالك الرابطي” واحدةً من أفضل مبارياتهم هذا الموسم، واستحقوا الانتصار والظفر بالنقاط الكاملة.

وفي المقابل، لم يقدّم أبناء ميزران الأداء المأمول، رغم بعض المحاولات الجريئة لاختراق حارس مرمى أبوسليم المتألق، معاذ المنصوري.

وبهذا الفوز؛ عزّز أبوسليم مركزه بالمنطقة الدافئة برصيد 12 نقطة، بينما تأزّم وضع فريق الوحدة، وبات مهددًا، أكثر من ذي قبل، بالهبوط، بعد أن تجمّد رصيده عند النقطة الثامنة، في المركز قبل الأخير بالمجموعة الثانية للمسابقة.

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