“جبريل” لـ218: المنتخب سيدخل معسكراً في تونس الأيام المقبلة

أكد عضو اتحاد الكرة أحمد جبريل لـ218 بأن المنتخب الوطني سيبدأ معسكره التدريبي يوم الثاني عشر من الشهر الجاري في تونس

واكد جبريل ان المعسكر سيستمر لاربعة ايام فقط سيخوض خلالها فرسان المتوسط مباراة ليبيريا بناء على رغبة المدرب خافيير كليمنتي، وبعد ذلك سيسافر المنتخب الي قطر لمواجهة السودان في تصفيات كأس العرب بعد ان تعذر تأجيل اللقاء .

وستكون المباراة أمام المنتخب السوداني منقوصة من عدد من لاعبي المنتخب علي غرار حمدو الهوني ومؤيد اللافي وسند الورفلي وذلك لارتباطهم مع أنديتهم في البطولات الافريقية

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