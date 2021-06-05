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“جبريل” لـ218: المنتخب سيدخل معسكراً في تونس الأيام المقبلة

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد عضو اتحاد الكرة أحمد جبريل لـ218 بأن المنتخب الوطني سيبدأ معسكره التدريبي يوم الثاني عشر من الشهر الجاري في تونس

واكد جبريل ان المعسكر سيستمر لاربعة ايام فقط سيخوض خلالها فرسان المتوسط مباراة ليبيريا بناء على رغبة المدرب خافيير كليمنتي، وبعد ذلك سيسافر المنتخب الي قطر لمواجهة السودان في تصفيات كأس العرب بعد ان تعذر تأجيل اللقاء .

وستكون المباراة أمام المنتخب السوداني منقوصة من عدد من لاعبي المنتخب علي غرار حمدو الهوني ومؤيد اللافي وسند الورفلي وذلك لارتباطهم مع أنديتهم في البطولات الافريقية

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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