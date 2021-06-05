الأتزوري يُواصل الاستعداد لأمم أوروبا

حققت إيطاليا فوزًا كبيرًا على ضيفتها التشيك بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ريناتو دال آرا، في بولونيا، ضمن تحضيرات أمم أوروبا، بعد أيام.

وتقدم الأتزوري بالهدف الأول عبر مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي في الدقيقة الـ 23، وعزّز نيكولو باريلا تقدم إيطاليا بالهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق.

وفي الشوط الثاني؛ أضاف لورينزو إينسيني الهدف الثالث مع حلول الدقيقة الـ 66، قبل أن يختتم دومينيكو بيراردي الرباعية في الدقيقة الـ 73.

وستفتح إيطاليا مبارياتها في المجموعة الأولى، حيث ستفتح البطولة بمواجهة تركيا على ملعب الأولمبيكو في 11 يونيو الجاري، إلى جانب منتخبيْ سويسرا وويلز.

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