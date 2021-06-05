البرازيل تُحقّق العلامة الكاملة في تصفيات المونديال

تمكّن المنتخب البرازيلي من مُواصلة صدارته لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022، عقب تغلّبه على الإكوادور بهدفيْن دون مقابل.

وافتتح مهاجم إيفرتون ريشارليسون، أول أهداف السامبا من تسديدة قوية مع وصول المباراة للدقيقة الـ 65، وانتظرت البرازيل حتى الوقت بدل الضائع لتُعزّز تقدمها بالهدف الثاني عبر النجم نيمار من علامة الجزاء، وذلك عقب عودة الحكم لتقنية الفيديو المساعد.

وبهذه النتيجة؛ تواصل البرازيل صدارتها للتصفيات المونديالية، بعدما حقّقت العلامة الكاملة رافعة رصيدها إلى 15 نقطةً من خمس مباريات، فيما توقفت الإكوادور عند تسع نقاط، في المركز الثالث.

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