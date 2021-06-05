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التعادل يحسم قمة إسبانيا والبرتغال الودّية

تم النشر منذُ 46 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعادلت إسبانيا مع ضيفتها البرتغال دون أهداف على ملعب وانداميتروبوليتانو، في مدريد، في مباراة ودّية تحضيرية لخوض منافسات كأس أمم أوروبا 2020.

وسجلت البرتغال هدفًا في الدقيقة الـ 25 عن طريق رأسية المدافع فونتي، إلا أن الحكم ألغاه بداعي وجود خطأ لصالح المدافع باو توريس، كما حاول منتخب لاروخا، طيلة المباراة، الوصول لشباك البرتغال؛ إلا أن أغلب الفرص لم تحقّق أي خطورة ممكنة.

وجاءت إسبانيا ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب السويد وبولندا وسلوفاكيا، فيما تلعب البرتغال ضمن منتخبات المجموعة السادسة الحديدية مع فرنسا وألمانيا إضافة إلى هنغاريا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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