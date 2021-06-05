“بطل أوروبا” يمدد عقد مدربه لموسمين

أعلن نادي تشيلسي تمديد عقد مدربه الألماني توماس توخيل بشكل رسمي لموسمين لينتهي في صيف 2024.

وذكر بطل أوروبا إلى أن المدرب الألماني يحظى بثقة كبيرة من رئيس النادي الروسي رومان أبراموفيتش وإدارة النادي اللندني عقب تحقيق الإنجاز التاريخي بحصد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، وتم التجديد من قبل مديرة النادي مارينا جرانوفسكايا التي تواصلت مع المدرب الألماني على الفور بعد الفوز باللقب الأوروبي .

وقال توماس توخيل إلى أنه يأمل تكملة تجربته الرائعة مع البلوز والبقاء ضمن عائلة النادي حيث لايزال هناك العديد من الخطط والأهداف التي يطمح لتحقيقها مع الفريق .

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