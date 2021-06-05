المنتخب الوطني يتأهّب لمرحلة جديدة مع “كليمنتي”

تقرير 218

وصل المدرب الإسباني، خافيير كليمنتي، إلى مدينة بنغازي؛ لتبدأ مرحلة جديدة للمنتخب الوطني في مهمة لن تكون سهلةً علي “العجوز الإسباني”.

ونجح “كليمنتي” في مرحلة سابق، في تحقيق اللقب الوحيد للكرة الليبية بعد تتويج فرسان المتوسط بـ”الشان” في جنوب أفريقيا، عقب الثأر من غانا، التي حرمتنا من لقب “الكان” عام 1982.

وبدا خافيير كليمنتي مُستعدًّا للمرحلة الجديدة، وأكد أن ليبيا تملك مواهب في كرة القدم، وأشار إلى أنه قد تابع عددًا من مباريات الدوري الممتاز، وسيواصل متابعة كل كبيرة وصغيرة في الكرة الليبية؛ من أجل إيجاد أفضل تشكيلة للمنتخب الوطني، كما عبّر عن تواجده في مدينة بنغازي.

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