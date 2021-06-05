اخبار الرياضة

الجميل يخطف تعادلا مثيرًا لدارنس أمام شباب الجبل

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – رياضة

خطف فريق دارنس تعادلا ثمينًا، من مضيفه شباب الجبل، مساء اليوم الجمعة، على أرضية ملعب شيخ الشهداء بمدينة، في إطار الجولة 12 من الدوري الليبي الممتاز .

وشهدت  المباراة آثارة كبيرة وبدأت بتقدم دارنس بهدف للاعب الواعد  شاهين الجميل في الدقيقة 14 من الشوط الأول، وعدل محمود الرملي النتيجة لشباب الجبل  في الدقيقة 62 .

وعاد أصحاب الأرض وتقدموا في النتيجة بهدف ثاني عن طريق التونسي أحمد البوسعيدي في الدقيقة “81” في ليخطف شاهين الجميل هدف التعادل للدرنيسي في الوقت بدل الضائع .

وبهذه النتيجة رفع أبناء درنة رصيدهم إلى 10 نقاط، في المركز السابع، وأضاف شباب الجبل نقطة ليصبح برصيد 8 نقاط في المركز العاشر بعد الجولة 12 من المسابقة .

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اخبار ليبيا 24

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