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ميديفيديف يعبر إلى الدور الرابع في رولان غاروس

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن المصنف الثاني عالمياً الروسي دانييل ميديفيديف من التأهل إلى الدور الرابع من بطولة رولان غاروس بفوزه على الأمريكي ريلي أوبيلكا المنصف الثاني والثلاثين بثلاث مجموعات دون مقابل .

وحسم ميديفيديف المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل أربعة، وفي المجموعة الثانية واصل اللاعب الروسي من السيطرة على المجموعة الثانية التي أنتهت بستة لإثنين، قبل أن يواصل التألق في المجموعة الثالثة والتي فاز بها بستة مقابل أربعة.

ليواصل اللاعب الروسي البالغ 25 عاماً مشواره في ثاني بطولات الغراند سلام ويتأهل إلى الدور ثمن النهائي من البطولة .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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