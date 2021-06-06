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إتفاقية “إسبانية برتغالية” لاستضافة مونديال 2030

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقعت إسبانيا والبرتغال اتفاقية لتقديم ملف مشترك لاستضافة كأس العالم2030 .

وتطمح الدولتان الجارتان لاستضافة مشتركة للمرة الثانية في تاريخ المونديال بعد عام ألفين واثنين في كوريا الجنوبية واليابان والأولى في القارة الأوروبية، حيث يعدُّ البلدان من أهم البلدان الأوروبية لجاهزيتهما من جهة البنية التحتية الرياضية منذ سنوات طويلة .

وبحسب الاتفاق المشترك الذي جاء بدعم مؤسسي من جانب ملك إسبانيا فيليب السادس ورئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا، إضافة إلى رئيسي الحكومتين الإسبانية بيدرو سانشيز والبرتغالية أنطونيو كوستا .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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