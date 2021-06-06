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رابطة البريمرليغ تختار “دياز” أفضل لاعب في الموسم

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أن مدافع مانشستر سيتي “روبن دياز”، نال جائزة أفضل لاعب في الموسم، وذلك نظراً لمستواه المتميز في أول مواسمه في إنجلترا.

وبحسب رابطة البريمرليغ فإن المدافع البرتغالي استحق الجائزة بعد إسهامه الكبير في تتويج فريقه مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الموسم المنقضي، وذلك بعد التعاقد معه الصيف الماضي قادماً من بنفيكا، ويُعد صاحب الأربعة والعشرين عاماً من بين أفضل المدافعين حول العالم، حيث قرر المدرب بيب غوارديولا ضمه لتعزيز خطه الدفاعي.

ليخلف “دياز” زميله في الفريق “كيفين دي بروين” الذي حصد الجائزة الموسم الماضي، وليصبح رابع مدافع يحصل على جائزة اللاعب الأفضل في الموسم، بعد الصربي نيمانيا فيديتش، والبلجيكي فينسينت كومباني، إضافة إلى الهولندي فان دايك.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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