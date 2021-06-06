كلمينتي يقود الفرسان في لقاء ودي أمام ليبيريا

يدخل منتخبنا الوطني لكرة القدم في تجمع قصير بالعاصمة طرابلس الخميس المقبل قبل خوض معسكر تحضيري بتونس استعدادا لمواجهة السودان ضمن تصفيات الدوري التمهيدي لكأس العرب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمدرب الأسباني خافير كلمينتي لتقديم المدرب الجديد القديم للفرسان لوسائل الإعلام، كما سيعلن كليمنتي عن قائمة المنتخب الوطني لكرة القدم الأربعاء المقبل، الذي سيخوض معسكرا تحضيريا بتونس السبت القادم, ومن المنتظر أن يقود كليمنتي المنتخب الوطني في المباراة الودية أمام نظيره الليبيري في 14 يونيو الجاري قبل الانتقال إلى الدوحة لمواجهة السودان في 19 من نفس الشهر.

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